0.60 Karat Pırlanta Baget Kolye T226 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.82 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.09 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget kolye, zarif ve estetik bir ifadeyle tasarlanmıştır. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu kolye, herhangi bir görünümü tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için bu kolye tam size göre!