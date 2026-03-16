0.64 Karat Pırlanta Markiz Taşlı Fancy Yüzük T9818 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2,15 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.05 Karat

Renk: F

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak





Taş: Fancy

Ağırlık: 2.11 Karat

Kesim: Markiz Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Markiz kesimin keskin ve karakteristik hatları, bu çiçek görünümlü yüzüğe adeta kraliyet mücevherlerini andıran bir asalet katıyor. Pırlantaların benzersiz dizilimiyle oluşan bu özel tasarım, parmağınızda bir sanat eseri taşıyormuşsunuz hissi yaratıyor. Farklı olmayı seven ve detaylardaki görkeme önem veren kadınlar için tasarlanmış, göz kamaştırıcı bir ihtişamın sözcüsü.