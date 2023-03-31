Altın Oval Baget Kolye T30

Altın Oval Baget Kolye
Ürün Kodu : N089839
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10.132 TL
10.132 TL
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Oval Baget Kolye T30Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.57 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafetle ve elegan bir ifadeyle parıldayan Lizay Pırlanta'nın altın oval baget kolyesi, her anınıza değer katmaya geliyor. Bu benzersiz tasarım, zarifliği ve şıklığıyla göz kamaştırırken, pırlanta detaylarıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu altın oval baget kolyeyi tercih edin. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle taçlandırılmış bu kolye, her anınızda sizinle olacak.
Altın Oval Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.57 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Oval Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Oval Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Beyaz altın hangi ten renklerine daha çok yakışıyor?
5- Beyaz altın rengi evrensel bir seçimdir; hem açık hem koyu hem de orta ten tonlarıyla uyum sağlar. Özellikle soğuk renk tonlarına sahip kişilerde (mavi-pembe altta ton) adeta ikinci bir cilt gibi işlev görür; sıcak ton ciltlerde ise zarif bir kontrast yaratır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Oval Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 3.377 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
10.132 TL
10.132 TL
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