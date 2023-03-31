Altın Oval Baget Kolye T30 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.57 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarafetle ve elegan bir ifadeyle parıldayan Lizay Pırlanta'nın altın oval baget kolyesi, her anınıza değer katmaya geliyor. Bu benzersiz tasarım, zarifliği ve şıklığıyla göz kamaştırırken, pırlanta detaylarıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarafet katmak için bu altın oval baget kolyeyi tercih edin. Lizay Pırlanta'nın kalitesi ve zarafetiyle taçlandırılmış bu kolye, her anınızda sizinle olacak.