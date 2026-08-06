Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
Ürün Kodu : B348654
%0
15.300 TL
15.300 TL
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik T10785
14 Ayar, Altın, 1.41 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şansın simgesi yonca figürünü katmanlı çift zincirle buluşturan Altın Bileklik, bileğinize zarif bir ışıltı katıyor. Günlük ve özel kombinlerinize değer katacak bu modeli keşfedin.
Altın Yonca Çift Zincir Bileklik
PEŞİN FİYATINA 5.100 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
15.300 TL
15.300 TL
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