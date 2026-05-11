Altın kelepçe bileklikler, estetik görüntüsü ve renkleriyle bileğinizde ışıltılı bir duruş sergiler. Bileklikler farklı modelleriyle öne çıkan mücevherlerdir. Her biri özenle tasarlanan kelepçe bileklik çeşitleri altın rengi, ayarı, pırlanta ve değerli taşlarla süslü olması gibi detaylara göre seçilebilir. Hayalinizdeki takıyı bulmanıza yardımcı olan birbirinden şık alternatifleri inceleyerek sevginizi gösterebilecek olanı kolaylıkla sepetinize ekleyebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın özel koleksiyonlarını değerlendirerek kaliteli ürünlerle eşsiz takılara sahip olma şansınız vardır.

Altın Kelepçe Bileklik Modelleri Nelerdir?

Altın kelepçe bilezik modelleri tasarımda kullanılan malzemelere, detaylara ve özelliklerine göre farklı başlıklar altında incelenebilir. Bileğinizde zarif duruşuyla ilgi gören altın kelepçe bileklikler zincir, klips veya geçmeli kilitleriyle güvenli bir şekilde açılıp kapatılabilir. Seçim yapmanızı kolaylaştıran alternatifleriyle altın kelepçe modelleri şöyledir:

Baget Altın Kelepçe Bileklik

Kelepçe altın rengi ve pırlantaların ışıltısı, baget taşlı kesimiyle öne çıkar. Yuvarlak pırlantalarla bezeli beyaz altın çerçevesi ince tasarımları sevenler için idealdir. Daha kalın bileklik modelleri arasında büyük taşıyla ilgi gören Altın Baget Kelepçe sayılabilir. Pırlanta dizili iki farklı bölümün ortasında konumlandırılan küçüklü büyüklü baget taşlar gösterişli bir seçenek olarak bileklerinizi süsler.

Altın Kelepçe Bileklik

Yeşil, sarı ve beyaz altından üretilen bileklikler yuvarlak şekliyle bilezik benzeri bir görünüm verir. Ayarı değişen bileklik bileğinizin tamamını saran zarafetiyle kadınların beğenisini kazanan bir seçenektir. Sade ve düz dizaynıyla günlük hayatta altından vazgeçemeyenlerin gözdesi olabilir.

Altın Renkli Top Bileklik

Altın renklerinin tamamı kullanılarak tasarlanan büyüklü ve küçüklü top şeklinde birbirine bağlı bileklik modeli, estetik bir duruş sergiler. Minimalist çizgilerine ek olarak dikkat çekici bir alternatif olarak da öne çıkan Altın Renkli Top Kelepçe zincirli bağlantı ucuyla bileğinize uyumlu olarak ayarlanabilir.

Altın Yıldız Kelepçe Modeli

Altın yıldız kelepçe üzerindeki renkli taşlarla bezeli tasarımıyla farklı bir seçenek arayanların beklentilerini karşılar. Küçük süslemelerle ilgi çekici bir hâl alan model, yıldız şekline ek olarak baget kesim taşlarıyla zarif bir takıdır.

Altın Trend Kelepçe Bileklik

Rose altın ve geometrik desenli şekil içindeki siyah taşlarla renkli bir modeldir. Her türlü kombine eşlik edebilecek özelliklere sahip olan Altın Trend Kelepçe stilinizi tamamlayan sofistike bir mücevher olarak takı dolabınızda yerini alabilir.

Taşlı Kelepçe Bileklik

Tek ya da üçlü olarak tasarlanan pırlanta bölümleriyle dikkat çeken Altın Taşlı Kelepçe modelleri gösterişli takıları beğenenler için idealdir. Beyaz pırlantanın ışıltısı sarı altınla birleştirerek modern bir tarz kazanır. Gece dışarı çıkarken tektaş takılarınızla birlikte değerlendirebilirsiniz.

İsimli Kelepçe Bileklik Modeli

Yeşil ve beyaz altından yapılan kelepçe bileklik üzerine pırlanta taşlarla sevdiklerinizin adını ya da kendi adınızı yazdırabilirsiniz. Bileğinizin ışıltılı görünmesini sağlayan bileklik dilerseniz günlük olarak kullanabileceğiniz bir modeldir.

Altın Kelepçe Bileklik Seçimi Nasıl Yapılır?

Altın kelepçe bileklikler yakınlarınızın düğününde, nişanında takabileceğiniz mücevher seçenekleridir. Sevdiklerinizin özel günlerinde de hediye edebileceğiniz kelepçe bileklik modelleri sade, süslü ve gösterişli olanlar arasından seçilebilir. Altın kelepçe bileklik seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

Kullanıcının bilek ölçüsüne uygun seçilmesi gereken bilezikler zincirli olanlar arasından beğenildiğinde kullanıcıya göre ayarlanabilir.

Zevkinize ya da hediye edeceğiniz kişinin özelliklerine göre kelepçe bileklik modellerini inceleyebilirsiniz.

Zarif ve ince modeller günlük kullanım için uygunken büyük taşlı modeller özel günler için idealdir.

Altın rengi ve ayarı bütçenizi hesaba katarak seçmeniz gereken bir konudur.

Tek renk veya renkli altın kelepçe bileklikleri modelin özelliklerine göre değerlendirebilirsiniz.

Taşlı veya sadece altın olarak tasarlanan mücevherler zamansız takılar arasında sayılır ve uzun ömürlü bir kullanım için tercih edebilirsiniz.

Altın Kelepçe Bileklik Fiyatları Nelerdir?

Altın kelepçe bileklik modellerine göre fiyat değişiklik gösterebilir. Bileklikte kullanılan değerli taşlar, pırlanta karatı ve altın ayarı gibi konular bunların başında gelir. İnce ve kalın bileklikler farklı fiyatlarla satışa sunulur. Modelin tasarım detayları ve özel süslemeleri olması diğerlerine kıyasla fiyatının artmasına sebep olabilir. Altın fiyatlarının değişmesi de altın kelepçe fiyatlarını etkileyen bir durumdur.

Altın kelepçe bileklikler Altın Set dâhilinde alındığında diğer takıların özellikleri ve adedi fiyat hesaplanırken önemlidir. Standart modellerle istek üzerine hazırlanan mücevherlerin fiyatları da farklı olur. Özel gününüzün anlamını taşıyan süslemeler, taşlar bilekliğin hem duruşuna hem de fiyatına etki eder. Estetik yapısıyla bileğinize parıltılı bir dokunuş yapan modeller stilinizi ortaya çıkarır.

Lizay Pırlanta, yılların tecrübesi ve birikimiyle hazırladığı mücevher koleksiyonuyla farklı beklentilere cevap verir. Kişisel tercihlerinize ya da kullanıcının beğenisine uygun bir takıyı bulmak için filtreleme yapabilirsiniz. Kriterlerinize göre bir mücevheri kısa sürede bulup satın alabilirsiniz. Sizi özel hissettirecek takı çeşitlerini bir arada incelemek için ana sayfaya giriş yapmanız yeterlidir. Kampanya ve indirim dönemlerini takip etmek istiyorsanız Lizay Pırlanta online alışveriş sayfasına üye olmanız gerekir. Aynı gün kargo yapılan mücevherleriniz dilediğiniz zaman elinizde olur ve sevdiklerinize küçük sürprizler yaparak mutlu edebilirsiniz.