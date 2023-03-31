1.06 Karat Pırlanta Safir Damla Kolye T1748 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.20 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.80 Karat

Kesim : Damla



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta safir kolye, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Eşsiz tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katıyor. Pırlanta ve safir taşların mükemmel uyumu, bu kolyeyi özel kılan detaylardan sadece biri. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza değer katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.