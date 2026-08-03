Altın Kapitone Desenli Erkek Alyans
Ürün Kodu : M335093
Seçiniz
%0
35.632 TL
35.632 TL
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Tamtur ve alyans ürünlerimizin tamamı sizin için özel olarak üretildiğinden ölçü değişikliği yapılamaz ve iade edilemez.
Altın Kapitone Desenli Erkek Alyans T10711
14 Ayar, Altın, Rose Altın, 2.81 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Modern kapitone motiflerini altının asaletiyle buluşturan erkek alyansı, zamansız bir estetik sergiliyor. Kaliteli işçiliğiyle aşkınızı ömür boyu gururla taşıyın.
Altın Kapitone Desenli Erkek Alyans
PEŞİN FİYATINA 11.877 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.632 TL
35.632 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : N097098
Altın Taşlı Gerdanlık
%0
28.424 TL
28.424 TL
Ürün Kodu : E158896
Altın Damla Taşlı Küpe
%0
16.728 TL
16.728 TL
Ürün Kodu : B265989
Altın Çift Zincir Taşlı Bileklik
%0
18.360 TL
18.360 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL