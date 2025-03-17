2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
Ürün Kodu : DL05549
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210.312 TL
210.312 TL
PEŞİN FİYATINA 70.104 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe T5415
Beyaz Altın, 14 Ayar, 9.92 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.49 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Damla
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.06 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.43 Karat
Renk : F
Berraklık : VS/SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Zümrüt
Ağırlık : 1.25 Karat
Kesim : Oval
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Zümrüt Kelepçe, zümrüdün eşsiz yeşili ve pırlantaların büyüleyici ışıltısıyla zarafeti yeniden tanımlıyor. Şık ve sofistike tasarımıyla stilinize asil bir dokunuş katarken, özel anlarınıza unutulmaz bir ışıltı ekliyor. Zamansız şıklığıyla her kombine uyum sağlayan göz alıcı bir mücevher.
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 9.92 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Kelepçede toplam 2.23 karat ağırlığında, F renk ve VS-SI berraklık kalitesinde pırlanta ve zümrüt taşlar kullanılmaktadır. Tasarımda yer alan zümrüt taşlar tamamen doğaldır.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
2.23 Karat Pırlanta Zümrüt Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 70.104 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
210.312 TL
210.312 TL
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