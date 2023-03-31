0.44 Karat Pırlanta Trend Küpe T2182 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.55 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.44 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade ve göz alıcı bir görünüm için tasarlanmış, Pırlanta Trend Küpe. Şıklığı ve zarafeti bir arada sunan bu tasarım, her tarza uyum sağlayacak. Kendinizi özel hissetmek istediğiniz anlarda tercih edebileceğiniz bu küpe, herkesin dikkatini çekecek.