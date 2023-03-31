0.51 Karat Pırlanta Trend Küpe T2172 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.67 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.06 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Işıltılı tasarım ile Pırlanta Trend Küpe, zarif ve dikkat çekici bir görünüm sunar. Bu özel tasarım küpe, ışıltılı pırlanta taşlarıyla süslenmiştir ve herhangi bir kıyafete şıklık katmak için mükemmel bir seçimdir. Bu küpe, herhangi bir özel gün veya etkinlik için mükemmel bir hediye seçeneği olabilir. Şimdi bu benzersiz ve göz alıcı tasarım küpeyi keşfedin ve tarzınızı tamamlayın.