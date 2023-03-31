Altın Klasik Baget Kolye T17 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.39 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay ifadesiyle tasarlanmış altın baget kolye, estetik güzellik ile ifade sanatını bir araya getiriyor. Bu muhteşem kolye, zarif ve şık tasarımıyla herkesin ilgisini çekiyor. Altın bagetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu kolye, estetik bir görsel sunarken aynı zamanda ifade sanatının gücünü de yansıtıyor. Lizay markasının kalitesi ve zarafetiyle tasarlanan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir durumda mükemmel bir seçenek olacaktır. Eğer siz de estetik güzellik ile ifade sanatını bir araya getiren bu şık kolyeyi tercih etmek isterseniz, hemen sipariş verebilirsiniz.