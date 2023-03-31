Altın Klasik Baget Kolye T17

Altın Klasik Baget Kolye
Ürün Kodu : N116501
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%3
14.008 TL
13.600 TL
PEŞİN FİYATINA 4.533 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Klasik Baget Kolye T17Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.39 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay ifadesiyle tasarlanmış altın baget kolye, estetik güzellik ile ifade sanatını bir araya getiriyor. Bu muhteşem kolye, zarif ve şık tasarımıyla herkesin ilgisini çekiyor. Altın bagetlerin bir araya gelerek oluşturduğu bu kolye, estetik bir görsel sunarken aynı zamanda ifade sanatının gücünü de yansıtıyor. Lizay markasının kalitesi ve zarafetiyle tasarlanan bu kolye, herhangi bir kıyafeti tamamlayacak ve herhangi bir durumda mükemmel bir seçenek olacaktır. Eğer siz de estetik güzellik ile ifade sanatını bir araya getiren bu şık kolyeyi tercih etmek isterseniz, hemen sipariş verebilirsiniz.
Altın Klasik Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
Ürün 14 Ayar Altın kalitesinden üretilmektedir. Kişiye özel çalışma yaparak ayar 8 veya 18 olarak güncellenebilir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Klasik Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Klasik Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Altın takı alırken sahtesinden nasıl korunulur?
5- Yasal zorunluluk gereği tüm altın takılar damgalanmış olmalıdır: 14 rakamı veya 585 kodu ayarı ifade eder. Büyüteçle takınızdaki damgayı kontrol edebilirsiniz. Lizay'da satışa sunulan tüm altın ürünlerde ayar damgası vardır. Ürünlerimiz, kalite ve yasal standartlara uygun şekilde üretilmektedir. Tüm ürünler faturalı ve ürüne özel hazırlanan sertifika ile gönderilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Klasik Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.533 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
14.008 TL
13.600 TL
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