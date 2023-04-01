Altın Araba Çocuk Bileklik T3539 Altın, 14 Ayar, 3.75 gr



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Altın çocuk bileklikleri, estetik şıklığıyla göz kamaştırıyor. Çocukların bileklerinde zarif bir görünüm sağlayan bu bileklikler, altın rengiyle de dikkat çekiyor. Hem şık hem de zarif bir hediye seçeneği olan altın çocuk bileklikleri, her yaş grubuna hitap ediyor. Estetik şıklığıyla öne çıkan bu bileklikler, çocukların tarzını tamamlamak için ideal bir seçim.