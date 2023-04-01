Altın Araba Çocuk Bileklik
Ürün Kodu : K010074
%0
36.584 TL
36.584 TL
PEŞİN FİYATINA 12.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Araba Çocuk Bileklik T3539
Altın, 14 Ayar, 3.75 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Altın çocuk bileklikleri, estetik şıklığıyla göz kamaştırıyor. Çocukların bileklerinde zarif bir görünüm sağlayan bu bileklikler, altın rengiyle de dikkat çekiyor. Hem şık hem de zarif bir hediye seçeneği olan altın çocuk bileklikleri, her yaş grubuna hitap ediyor. Estetik şıklığıyla öne çıkan bu bileklikler, çocukların tarzını tamamlamak için ideal bir seçim.
Altın Araba Çocuk Bileklik Sıkça Sorulan Sorular
1- Bileklik hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.75 gram olan bileklik, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart bileklik boyu 13-15 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Günlük kullanıma uygun mudur?
3- Altın Araba Çocuk Bileklik, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir bileklikdır. 14 ayar sarı altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
4- Bileklik bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar sarı altın bileklikları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Araba Çocuk Bileklik, özel hediye kutusunda teslim edilmektedir. Doğum günü, mezuniyet ve yıl dönümü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Araba Çocuk Bileklik
PEŞİN FİYATINA 12.195 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.584 TL
36.584 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : S009956
Altın Maşallah Bebek Yaka İğnesi
%0
15.844 TL
15.844 TL
Ürün Kodu : E130494
Altın Mavi Nazar Çocuk Küpe
%0
8.636 TL
8.636 TL
Ürün Kodu : E129745
Altın Taşlı Çocuk Küpe
%0
10.336 TL
10.336 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL