0.45 Karat Pırlanta Baget Kolye T3623 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.85 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.26 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Minimalist estetiği yansıtan pırlanta baget kolye ile tarzınızı tamamlayın. Şıklığı ve zarifliği bir arada sunan bu kolye, her anınıza özel bir dokunuş katıyor. Kendinizi özel hissetmek ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.