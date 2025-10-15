Öğretmenler Günü Hediyesi

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ARTAN FİYAT
AZALAN FİYAT
Ürün Kodu :  DE35581
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
41.856 TL
41.856 TL
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13.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N153249
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Ayak İzi Kolye
19.720 TL
19.720 TL
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6.573 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR164814
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Yüzük
28.392 TL
28.392 TL
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9.464 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N045973
Altın Oval Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Oval Taşlı Kolye
43.724 TL
43.724 TL
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14.575 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN52059
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.84 Karat Pırlanta Fancy Kolye
33.312 TL
33.312 TL
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11.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163774
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kalp Kolye
13.668 TL
13.668 TL
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4.556 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B350386
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Balık Sırtı Zincir Mineli Bileklik
27.472 TL
27.472 TL
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9.157 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B351470
Altın Opal Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Opal Taşlı Bileklik
35.428 TL
35.428 TL
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11.809 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1105202
Altın Desenli Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Desenli Kalp Küpe
18.904 TL
18.904 TL
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6.301 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137260
Altın Taşlı Arı Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Arı Küpe
23.800 TL
23.800 TL
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7.933 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E118507
Altın Taşlı Halka Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Halka Küpe
84.320 TL
84.320 TL
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28.107 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1116543
Altın Sallantılı Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sallantılı Kalp Küpe
52.496 TL
52.496 TL
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17.499 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N166668
Altın Altıgen Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Altıgen Kolye
97.376 TL
97.376 TL
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32.459 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN59550
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.08 Karat Pırlanta Baget Kolye
22.344 TL
22.344 TL
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7.448 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1245
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
24.480 TL
24.480 TL
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8.160 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N139265
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Ay Yıldız Taşlı Kolye
16.864 TL
16.864 TL
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5.621 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N160888
Altın Kalpli Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalpli Göz Kolye
20.468 TL
20.468 TL
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6.823 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167730
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yeşil Taşlı Markiz Kolye
21.284 TL
21.284 TL
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7.095 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N163884
Altın Kuyruklu Kedi Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuyruklu Kedi Kolye
16.728 TL
16.728 TL
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5.576 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167981
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Mineli Göz Madalyon Kolye
131.240 TL
131.240 TL
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43.747 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168008
Altın Sedefli Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Sedefli Kalp Kolye
113.900 TL
113.900 TL
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37.967 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168081
Altın Taşlı Minimal Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Minimal Kolye
16.252 TL
16.252 TL
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5.417 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N168380
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Mavi Taşlı Göz Kolye
26.248 TL
26.248 TL
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8.749 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N169491
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Büyük İncili İstiridye Kolye
22.984 TL
22.984 TL
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7.661 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P129620
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Göz Kolye Ucu
10.744 TL
10.744 TL
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3.581 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  P139297
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Külçe Kolye Ucu
17.340 TL
17.340 TL
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5.780 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  B352583
Altın Taşlı Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Bileklik
18.425 TL
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6.142 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N170731
Altın Taşlı Çiçek Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Taşlı Çiçek Kolye
27.012 TL
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9.004 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N171043
Altın Kutup Yıldızı Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kutup Yıldızı Kolye
28.696 TL
28.696 TL
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9.565 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24927
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.20 Karat Pırlanta Baget Kalp Küpe
40.200 TL
40.200 TL
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13.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1115293
Altın Yıldız Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Yıldız Küpe
29.376 TL
29.376 TL
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9.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1137751
Altın Taşlı Geometrik Küpe - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Taşlı Geometrik Küpe
67.456 TL
67.456 TL
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22.485 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1244
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
25.128 TL
25.128 TL
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8.376 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N182183
Altın Zincirli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Femme
Altın Zincirli Baget Kolye
103.292 TL
103.292 TL
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34.431 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  E1135585
Altın Kalp Şekilli Küpe - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kalp Şekilli Küpe
35.156 TL
35.156 TL
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11.719 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57704
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.30 Karat Pırlanta Göz Kolye
48.960 TL
48.960 TL
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16.320 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DNT1243
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.10 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
17.256 TL
17.256 TL
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5.752 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167570
Altın Zincirli Yonca Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Zincirli Yonca Kolye
46.648 TL
46.648 TL
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15.549 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N112219
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Kuzey Yıldızı Zincir Kolye
36.040 TL
36.040 TL
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12.013 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N154403
Altın Üç İncili Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Üç İncili Kolye
12.784 TL
12.784 TL
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4.261 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53736
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Baget Kalp Kolye
40.032 TL
40.032 TL
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13.344 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N167869
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Çift Taraflı Kalp Kolye
20.128 TL
20.128 TL
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6.709 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN53343
0.05 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.05 Karat Pırlanta Baget Kolye
18.792 TL
18.792 TL
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6.264 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB12175
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Su Yolu Bileklik
49.632 TL
49.632 TL
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16.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE25380
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Sonsuzluk Küpe
23.160 TL
23.160 TL
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7.720 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR138807
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.76 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
20.808 TL
20.808 TL
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6.936 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29432
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.27 Karat Pırlanta Yakut Küpe
27.648 TL
27.648 TL
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9.216 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N082209
Altın Minimal Kalp Kolye - Lizay Pırlanta - Joy
Altın Minimal Kalp Kolye
12.172 TL
12.172 TL
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4.057 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB06604
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.87 Karat Pırlanta Yakut Bileklik
44.928 TL
44.928 TL
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14.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54611
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.07 Karat Pırlanta Baget Kolye
15.312 TL
15.312 TL
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5.104 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN57948
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye - Lizay Pırlanta - Grace
0.04 Karat Pırlanta Tektaş Kolye
13.512 TL
13.512 TL
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4.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54563
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.02 Karat Pırlanta Damla Kolye
22.872 TL
22.872 TL
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7.624 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE06180
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.04 Karat Pırlanta Damla Rose Küpe
18.432 TL
18.432 TL
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6.144 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09409
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.01 Karat Pırlanta Yıldızlı Bileklik
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34425
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.08 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
15.048 TL
15.048 TL
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5.016 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09495
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.03 Karat Pırlanta Kalpli Sonsuzluk Bileklik
17.472 TL
17.472 TL
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5.824 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49774
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.32 Karat Pırlanta Safir Kolye
14.352 TL
14.352 TL
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4.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE22966
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
Aynı Gün Kargo
1.89 Karat Pırlanta Blue Topaz Küpe
17.376 TL
17.376 TL
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5.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE19674
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
15.840 TL
15.840 TL
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5.280 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR152517
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.35 Karat Pırlanta Safir Yüzük
14.136 TL
14.136 TL
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4.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21922
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Markiz Küpe
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24860
0.15 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.15 Karat Pırlanta Baget Küpe
16.656 TL
16.656 TL
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5.552 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE23094
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.66 Karat Pırlanta Pembe Safir Küpe
18.456 TL
18.456 TL
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6.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN58130
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Kolye
20.448 TL
20.448 TL
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6.816 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE28309
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
0.64 Karat Pırlanta Safir Küpe
17.352 TL
17.352 TL
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5.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE21198
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.12 Karat Pırlanta Kalp Küpe
22.512 TL
22.512 TL
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7.504 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR132250
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Damla Yakut Yüzük
19.632 TL
19.632 TL
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6.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN54115
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Yakut Halka Kolye
28.008 TL
28.008 TL
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9.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE30154
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.19 Karat Pırlanta Baget Küpe
18.672 TL
18.672 TL
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6.224 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31050
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.09 Karat Pırlanta Efektli Baget Küpe
23.376 TL
23.376 TL
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7.792 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DR127605
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük - Lizay Pırlanta - Glow
0.46 Karat Pırlanta Safir Yüzük
24.624 TL
24.624 TL
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8.208 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  N072504
Altın Gül Kolye - Lizay Pırlanta - Timeless
Altın Gül Kolye
25.704 TL
25.704 TL
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8.568 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DET1234
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe - Lizay Pırlanta - Grace
0.20 Karat Pırlanta Tektaş Küpe
26.352 TL
26.352 TL
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8.784 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE29107
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Yakut Küpe
30.216 TL
30.216 TL
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10.072 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB04295
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Baget Bileklik
64.008 TL
64.008 TL
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21.336 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL03328
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glam
0.10 Karat Pırlanta Efektli Baget Kelepçe
35.136 TL
35.136 TL
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11.712 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE31005
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.14 Karat Pırlanta Baget Küpe
34.296 TL
34.296 TL
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11.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE35287
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe - Lizay Pırlanta - Glow
1.31 Karat Pırlanta Safir Küpe
34.536 TL
34.536 TL
Sepete Ekle
11.512 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE08479
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.33 Karat Pırlanta Baget Küpe
38.016 TL
38.016 TL
Sepete Ekle
12.672 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE24134
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.26 Karat Pırlanta Baget Küpe
31.632 TL
31.632 TL
Sepete Ekle
10.544 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34075
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.41 Karat Pırlanta Trend Küpe
34.752 TL
34.752 TL
Sepete Ekle
11.584 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08252
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
Aynı Gün Kargo
0.17 Karat Pırlanta Trend Çiçek Bileklik
30.305 TL
30.305 TL
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10.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DE34326
0.23 Karat Pırlanta Trend Küpe - Lizay Pırlanta - Glam
0.23 Karat Pırlanta Trend Küpe
41.616 TL
41.616 TL
Sepete Ekle
13.872 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB08662
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.25 Karat Pırlanta Trend Bileklik
46.800 TL
46.800 TL
Sepete Ekle
15.600 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN49750
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye - Lizay Pırlanta - Glow
0.47 Karat Pırlanta Yakut Kolye
51.408 TL
51.408 TL
Sepete Ekle
17.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DN32032
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye - Lizay Pırlanta - Glam
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
50.064 TL
50.064 TL
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16.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10798
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik - Lizay Pırlanta - Glam
0.17 Karat Pırlanta Yedi Taşlı Bileklik
55.416 TL
55.416 TL
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18.472 TL x 3 Taksit

Bir öğretmenin hayatımızdaki yeri, hiçbir armağanla tam olarak ölçülemeyecek kadar büyüktür. Yine de, ona duyduğumuz minnettarlığı somut bir şekilde ifade etmek istediğimizde, seçtiğimiz hediyenin kalıcı, zarif ve anlamlı olmasını isteriz. İşte tam bu noktada öğretmenler günü hediyesi arayışı, kişiye özel ve değerini koruyan seçeneklere yöneliyor. Lizay Pırlanta olarak, yıllarını öğrencilerine adamış bu özel insanlara, takıldığı her an onları gülümsetecek altın ve pırlanta tasarımları bir araya getirdik.

24 Kasım yaklaştıkça birçok kişi aynı soruyla baş başa kalır: "Acaba en doğru hediye hangisi?" Çikolata, çiçek ya da kart gibi klasik jestler güzeldir, ancak bunlar zamanla tükenir. Oysa zarif bir kolye, ışıltılı bir küpe ya da incelikli bir bileklik, yıllar sonra bile o güzel anıyı canlı tutar. Bu rehberde, hem kadın hem erkek öğretmenler için seçtiğimiz öğretmenler günü hediyesi fikirleri ile size ilham vermeyi amaçlıyoruz.

Neden Mücevher Bir Öğretmenler Günü Hediyesi İçin İdeal Bir Seçim?

Mücevherin en güzel yanı, hem estetik hem de duygusal bir değer taşımasıdır. Bir takı yalnızca aksesuar değildir; armağan edildiği günün, söylenen teşekkürün ve kurulan bağın hatırasını üzerinde taşır. Bir öğretmen, kendisine hediye edilen bir kolyeyi her taktığında, onu armağan eden öğrencisini ya da velisini anımsar. Bu da mücevheri, sıradan hediyelerin ötesine taşıyan en önemli özelliktir.

Altın ve pırlanta, zamana karşı dayanıklılığıyla da öne çıkar. Değerini yıllar boyunca koruyan bu ürünler, hem bir hatıra hem de küçük bir yatırım niteliği taşır. Lizay Pırlanta koleksiyonlarında yer alan tasarımlar, günlük kullanıma uygun zarafetiyle her yaşa ve her tarza hitap eder. Minimal bir model sade bir şıklık ararken, taşlı ve gösterişli parçalar özel anları taçlandırmak isteyenler için ideal olur.

Kadın Öğretmene Hangi Hediye Yakışır?

Öğretmenler günü hediyesi kadın kategorisinde en çok tercih edilen ürünlerin başında kolyeler geliyor. Boynun zarafetini ortaya çıkaran bir kolye, hem iş hayatında hem de günlük yaşamda kolayca taşınabilen, evrensel bir hediyedir.

Bu noktada öne çıkan birkaç modeli paylaşmak isteriz:

Kuzey Yıldızı ve Kutup Yıldızı kolyeler, "yol gösteren" anlamı taşıdığı için öğretmenlere armağan edilecek belki de en anlamlı tasarımlardır. Bir öğretmenin tıpkı kuzey yıldızı gibi öğrencilerine yön gösterdiğini düşünürsek, bu modeller hediyenizin ardındaki niyeti çok güzel anlatır. Altın zincirli ve ataç modelleriyle farklı tarzlara uyum sağlar.

Kalp temalı kolyeler ve küpeler, sevgi ve minnettarlığı en sade haliyle ifade eden parçalardır. Minimal kalp kolyelerden taşlı kalp modellerine, sallantılı kalp küpelere kadar geniş bir yelpazede bulunan bu tasarımlar, sıcak ve samimi bir mesaj vermek isteyenler için ideal.

İncili kolyeler, klasik ve zamansız bir zarafet arayanlar için biçilmiş kaftandır. İstiridye temalı ya da üç incili sade modeller, hem genç hem de daha olgun öğretmenlere yakışan, asaletini hiç yitirmeyen seçeneklerdir.

Pırlanta tektaş ve baget kolyeler, daha gösterişli bir armağan düşünenler için mükemmel. Özellikle uzun yıllar emek vermiş, sizin için gerçekten özel bir yere sahip bir öğretmen için pırlantanın ışıltısı, duygularınızın büyüklüğünü en iyi yansıtan tercih olacaktır.

Küpe tarafında ise çiçek şekilli küpeler, taşlı halka küpeler ve yıldız küpeler, gün boyu takılabilen rahatlığı ve şıklığıyla dikkat çekiyor. Bir bileklik düşünüyorsanız, opal taşlı ya da taşlı çiçek bileklikler nazik ve feminen bir dokunuş katar.

Erkek Öğretmene Nasıl Bir Hediye Alınır?

Hediye seçiminde çoğu zaman göz ardı edilen bir konu da erkek öğretmenlere uygun seçeneklerdir. Oysa öğretmenler günü hediyesi erkek kategorisinde de oldukça şık ve karakterli alternatifler bulunuyor. Erkek bir öğretmene hediye seçerken, sadelik ve sağlamlık ön planda olmalı.

Erkek altın bileklikler, gün boyu rahatça taşınabilen, hem klasik hem modern tarzlara uyum sağlayan parçalardır. Erkek altın yüzükler ise zarif ama gösterişten uzak bir hediye arayanlar için ideal. Erkek altın zincir ve kolye modelleri, yaka altında sade bir asalet sunarken; erkek pırlanta bileklikler, daha özel ve iddialı bir jest yapmak isteyenler için fark yaratan bir seçenek olur.

Erkek bir öğretmen için hediye seçerken, onun tarzını ve günlük yaşamını göz önünde bulundurmak en doğru yaklaşımdır. Spor bir tarza sahip biri için ince ve sade bir bileklik, daha klasik giyinen biri için ise zarif bir yüzük ya da kolye en isabetli tercih olacaktır.

Her Tarza Uygun Hediye Fikirleri Nelerdir?

Anlamlı bir hediye için tek bir doğru cevap yoktur; önemli olan, öğretmeninizin tarzına en çok yakışan parçayı bulmaktır. Lizay Pırlanta koleksiyonlarında, farklı zevklere hitap eden zengin bir hediye fikirleri öğretmenler günü hediyesi yelpazesi sizi bekliyor.

Sade ve zarif bir tarzdan hoşlanan bir öğretmen için minimal altın kolyeler, ince küpeler ya da nazik bileklikler ideal bir başlangıç noktasıdır. Daha gösterişli ve dikkat çekici parçalardan keyif alan biri için taşlı ve desenli kolyeler, çiçek motifli küpeler ya da ışıltılı pırlanta tasarımlar öne çıkar. Anlam yüklü bir hediye düşünüyorsanız, sonsuzluk sembolü taşıyan modeller ya da yıldız temalı parçalar, mesajınızı çok daha derin bir şekilde iletmenizi sağlar.

Önemli olan, hediyenin görkeminden çok, ardındaki düşünce ve emektir. Özenle seçilmiş zarif bir parça, sade haliyle bile büyük bir mutluluk yaratabilir.

En Güzel Öğretmenler Günü Hediyesi Nasıl Seçilir?

En güzel öğretmenler günü hediyesi her zaman en gösterişli olan değildir; en kişisel ve en düşünceli olandır. İdeal hediyeyi seçerken birkaç noktayı göz önünde bulundurmak işinizi kolaylaştırır.

İlk olarak, öğretmeninizin tarzını gözlemleyin. Sade ve minimal takılar mı tercih ediyor, yoksa daha gösterişli parçalardan mı hoşlanıyor? Günlük olarak hangi renk metalleri kullandığı da size yol gösterir. İkinci olarak, anlam yüklü tasarımlara yönelin. Kuzey yıldızı gibi "yön gösteren" temalar ya da sonsuzluk sembolü taşıyan parçalar, mesleğin özüyle güzel bir bağ kurar. Üçüncü olarak, kullanım rahatlığını düşünün. Gün içinde sürekli takılabilecek, hassas ama dayanıklı bir model, her gün hatırlanmayı garanti eder.

Son olarak, hediyenizi anlamlı bir notla tamamlamayı unutmayın. Birkaç içten cümle, en zarif mücevheri bile daha değerli kılar. Mücevherin kalıcılığıyla birleşen samimi bir teşekkür, öğretmeninizin yıllarca saklayacağı bir hatıraya dönüşür.

Lizay Pırlanta Güvencesiyle Hediye Keyfi

Lizay Pırlanta olarak, seçtiğiniz her parçanın hem kalite hem de zarafet açısından sizi gururlandırmasını istiyoruz. Koleksiyonlarımızdaki tüm ürünler, özenli işçiliğiyle uzun yıllar boyunca ilk günkü ışıltısını korur. Aynı gün kargo seçeneğiyle, son dakikaya kalan hediye telaşında bile yanınızdayız; böylece 24 Kasım'a yetiştirmek hiç zor olmaz.

Öğretmeninize duyduğunuz minnettarlığı en güzel şekilde ifade etmek için, bu özel güne yakışır zarif ve kalıcı bir armağan seçmek tamamen sizin elinizde. İster sade ve minimal, ister gösterişli ve iddialı olsun, doğru hediye her zaman içtenlikle seçilen hediyedir.

Bu öğretmenler günü hediyesi rehberinin, sizin için en doğru ve en anlamlı seçimi yapmanızda ilham verici olmasını diliyoruz. Hayatınıza dokunan o özel öğretmene, yıllar sonra bile gülümseterek hatırlatacak bir hediye armağan etmenin mutluluğunu yaşayın.

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