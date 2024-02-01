Altın Erkek Zincir T4454

Altın Erkek Zincir
Ürün Kodu : C051560
%0
155.584 TL
155.584 TL
PEŞİN FİYATINA 51.861 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Erkek Zincir T4454Altın, 14 Ayar, 16.53 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Klasik zincir tasarımıyla maskülen şıklığın en sade halini sunan bu model, her stile kolayca uyum sağlar. Gündelik kombinlere güçlü bir karakter kazandırır.
Altın Erkek Zincir Sıkça Sorulan Sorular
1- Hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar sarı altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 16.53 gram olan ürün, özel üretim olduğundan ±%10 tolerans bulunur.
2- Bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- 14 ayar sarı altın ürünleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Kimyasal maddelerden ve parfümden uzak tutulması önerilir.
3- Hediye olarak uygun mudur?
3- Tüm ürünlerimiz özel hediye kutusunda sunulmaktadır. Özel günlerde sevdiklerinize güzel bir sürpriz yapabilirsiniz.
4- İade ve değişim koşulları nelerdir?
4- Özel üretim ürünlerde iade ve değişim için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Erkek Zincir
PEŞİN FİYATINA 51.861 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
155.584 TL
155.584 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : R145281
Altın Oniks Kare Erkek Yüzük
%0
55.828 TL
55.828 TL
Ürün Kodu : P131058
Altın Erkek Kolye Ucu
%0
25.432 TL
25.432 TL
Ürün Kodu : L027671
Altın Erkek Kelepçe
%0
126.752 TL
126.752 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL