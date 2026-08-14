Altın Pırıltı Zırhı Bileklik
Ürün Kodu : B365459
%0
86.360 TL
86.360 TL
PEŞİN FİYATINA 28.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Pırıltı Zırhı Bileklik T10871
14 Ayar, Altın, 7.54 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güç ve zarafetin kusursuz uyumunu altınla taçlandıran Altın Pırıltı Zırhı Bileklik, sevdiklerinize kendilerini daima özel ve güçlü hissettirecek değerli bir hediye.
Altın Pırıltı Zırhı Bileklik
PEŞİN FİYATINA 28.787 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
86.360 TL
86.360 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B354151
Altın Trend Bileklik
%0
97.988 TL
97.988 TL
Ürün Kodu : E1135591
Altın Trend Küpe
%0
35.156 TL
35.156 TL
Ürün Kodu : R164029
Altın Kıvrımlı Trend Yüzük
%0
26.384 TL
26.384 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL