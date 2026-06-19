Yaprak Erkek Yüzük
Ürün Kodu : GR03797
%0
9.024 TL
9.024 TL
PEŞİN FİYATINA 3.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Yaprak Erkek Yüzük T10455
Gümüş, 925 Ayar, 10.58 gr
Rose Altın, 8 Ayar, 0.93 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Doğadan ilham alan detaylarıyla öne çıkan bu yüzük, güçlü görünümüne rağmen dengeli ve sakin bir karakter taşıyor. Yaprak motifinin akıcı formu tasarıma hareket katarken yüzüğe özgün bir kimlik kazandırıyor. Doğallığı stilinin bir parçası haline getiren erkekler için özel bir seçenek oluşturuyor. En güçlü izler bazen doğanın içinde saklıdır.
Yaprak Erkek Yüzük
PEŞİN FİYATINA 3.008 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
9.024 TL
9.024 TL
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