0.08 Karat Pırlanta B Harf Kolye T10176 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.40 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.08 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve incelikli tasarıma sahip olan B Harf Kolye, kişisel stilinizi şık bir şekilde tamamlıyor. Minimal görünümünün altında güçlü bir anlam taşıyan tasarım, her anınıza eşlik edecek zamansız bir estetik sunuyor. Özel ve anlamlı hediyeler arasında öne çıkan seçkin bir parçadır.