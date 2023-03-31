1.50 Karat Pırlanta Beştaş Yüzük T3000 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.44 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.50 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu zarif ve uyumlu pırlanta beştaş yüzük, size eşsiz bir görünüm ve stil sunuyor. Kaliteli tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için ideal bir seçenek olan bu yüzüğü hemen keşfedin.