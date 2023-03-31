Altın Üç Taşlı Kolye T1127 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.79 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın kolye, minimalizm ve zarafet sanatının birleştiği eşsiz bir parçadır. Şık ve sade tasarımıyla dikkat çeken bu kolye, her tarza ve her duruma uyum sağlar. Minimalizm ve zarafet sanatının inceliklerini taşıyan bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde şıklığınızı tamamlamak için ideal bir seçimdir. Altın kolye ile minimalizmin ve zarafetin büyüleyici dünyasına adım atın.