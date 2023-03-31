Altın Balık Kolye T1409 Altın, 14 Ayar, 1.90 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın balık kolye, modern ve göz alıcı bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. Şık tasarımı ve zarif detaylarıyla herkesin ilgisini çeken bu kolye, hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uyum sağlıyor. Altın rengiyle parlayan balık figürü, zarafeti ve estetiği bir araya getirerek sizi farklı kılıyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı yansıtmak için altın balık kolye tercih edebilirsiniz.