1.30 Karat Pırlanta Safir Lotus Küpe T5250 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.61 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.52 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.31 Karat

Kesim : Damla

Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 0.47 Karat

Kesim : Markiz



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Derin renklerin ışıkla dans ettiği bu parça, asaleti stilinize taşır. Zarif formu ve dengeli taş yerleşimiyle kombinlerinize etkileyici bir duruş kazandırır. Hem özel anlar hem günlük şıklık için idealdir.