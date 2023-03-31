2.29 Karat Pırlanta Safir Küpe T2272 Beyaz Altın, 14 Ayar, 6.37 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 1.13 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Safir

Ağırlık : 1.16 Karat

Kesim : Damla



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu şık ve yaratıcı Pırlanta Safir Küpe, tarzınızı tamamlayacak mükemmel bir aksesuardır. Safirin zarif parlaklığı ve yüksek kaliteli kesimi ile dikkat çeken bu küpe, herhangi bir kıyafete sofistike bir dokunuş katmak için tasarlanmıştır. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu benzersiz mücevheri tercih edin.