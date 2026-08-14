Altın Hasır Yüzük
Ürün Kodu : R115621
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%0
53.040 TL
53.040 TL
PEŞİN FİYATINA 17.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Hasır Yüzük T10856
14 Ayar, Altın, 4.87 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Altın Hasır Yüzük, zamansız örgü estetiğini modern şıklıkla buluşturuyor. Tek başına bile son derece güçlü duruşuyla stilinize anında görkemli bir aura katın.
Altın Hasır Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.680 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.040 TL
53.040 TL
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