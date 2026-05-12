0.06 Karat Pırlanta H Harf Kolye T10174 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.42 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.06 Karat

Renk: F-G

Berraklık : SI

Kesim: Yuvarlak

Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İsminizin, sevdiğiniz birinin ya da sizin için değer taşıyan bir kelimenin başlangıcını zarif bir şekilde taşımanızı sağlayan bu kolye, minimal şıklığın güçlü bir temsilcisidir. İnce ve dengeli tasarımı sayesinde her gün keyifle kullanılabilir. Anlamı kadar zarafetiyle de öne çıkan özel bir mücevherdir.