Altın Baget Kolye T54 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.86 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Zarif Dokunuşlar ile tasarlanmış altın baget kolye, Lizay ifadesiyle şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Özel tasarım ve yüksek kaliteye sahip bu kolye, her tarza uyum sağlayarak göz kamaştıran bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu eşsiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.