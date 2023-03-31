Altın Baget Kolye T54

Altın Baget Kolye
Ürün Kodu : N072501
Seçiniz
%0
12.104 TL
12.104 TL
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Baget Kolye T54Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.86 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarif Dokunuşlar ile tasarlanmış altın baget kolye, Lizay ifadesiyle şıklığınızı tamamlayacak bir seçenek Özel tasarım ve yüksek kaliteye sahip bu kolye, her tarza uyum sağlayarak göz kamaştıran bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınızı ifade etmek için bu eşsiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.
Altın Baget Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 8 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 1.86 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Baget Kolye, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 8 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Baget Kolye, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- İlk takı hediyesi için uygun mu?
5- Doğum günü, yıl dönümü veya özel günler için ideal bir hediye seçeneğidir. Talep halinde hediye kutusuyla gönderilebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Baget Kolye
PEŞİN FİYATINA 4.035 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
12.104 TL
12.104 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : E142358
Altın Çok Taşlı Baget Küpe
%0
13.532 TL
13.532 TL
Ürün Kodu : R080898
Altın Beyaz Klasik Baget Yüzük
%0
10.744 TL
10.744 TL
Ürün Kodu : B353526
Altın Baget Taşlı Bileklik
%0
135.592 TL
135.592 TL