1.70 Karat Pırlanta Fancy Kolye T3766 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.71 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.03 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Lab. Fancy

Ağırlık : 1.67 Karat

Kesim : Oval



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Sade estetik mükemmellik ifadesini taşıyan renkli taşlı pırlanta kolye, zarafeti ve şıklığı bir arada sunuyor. Bu muhteşem kolye, her anınıza değer katarken, göz alıcı renkli taşlarıyla da dikkatleri üzerinize çekiyor. Siz de özel anlarınızı taçlandırmak ve tarzınıza sofistike bir dokunuş yapmak için bu eşsiz kolyeyi tercih edebilirsiniz.