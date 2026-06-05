0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük
Ürün Kodu : DR186974
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%0
83.784 TL
83.784 TL
PEŞİN FİYATINA 27.928 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük T10237
Altın, Rose Altın, 14 Ayar, 4.22 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.60 Karat
Renk: F-G
Berraklık : SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İki farklı tonun kusursuz uyumunu yansıtan bu yüzük, klasik mücevher anlayışına modern bir bakış kazandırıyor. Kontrast detaylar sayesinde dikkat çekici bir görünüm oluştururken zamansız şıklığını koruyor. Güçlü tasarım diliyle koleksiyonların öne çıkan parçalarından biri olmaya adaydır. En etkileyici birliktelikler farklılıkların uyumunda doğar.
0.60 Karat Pırlanta İki Renkli Yüzük
PEŞİN FİYATINA 27.928 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
83.784 TL
83.784 TL
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