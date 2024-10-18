0.20 Karat Pırlanta Kalp Yüzük T5220 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.76 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.02 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.18 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Kalp formunun anlam yüklü tasarımı, zarif taşlarla taçlanarak özel bir etki yaratır. Aşkı ve zarafeti temsil eden bu parça, hem anlamlı hem de şık bir stil arayanlara hitap eder.