0.35 Karat Pırlanta Kelepçe T999

0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
Ürün Kodu : DL05781
%0
69.408 TL
69.408 TL
PEŞİN FİYATINA 23.136 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe T999Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.92 gr
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.22 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Taş : Pırlanta
Ağırlık : 0.13 Karat
Renk : F/G
Berraklık : SI
Kesim : Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Pırlanta Kelepçe, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. İnce detayları ve parlak pırlanta taşıyla, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu trend kelepçe, herhangi bir özel gün veya günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir. Şıklığıyla göz kamaştıran bu pırlanta kelepçe, tarzınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir.
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe Sıkça Sorulan Sorular
1- Kelepçe hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.92 gram olan kelepçe, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Hangi bilek ölçülerine uygundur?
2- Standart kelepçe boyu 17–19 cm aralığındaki bilekler için uygundur. Özel boy talebi için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.35 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve SI berraklık kalitesindedir.
4- Günlük kullanıma uygun mudur?
4- 0.35 Karat Pırlanta Kelepçe, hem günlük hem de özel günler için tasarlanmış şık ve dayanıklı bir kelepçedır. 14 ayar beyaz altın sayesinde uzun süre parlaklığını korur.
5- Kelepçe bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın kelepçeları temizlemek için yumuşak bir bez ve hafif sabunlu ılık su yeterlidir. Denize girerken ve spor yaparken çıkarılması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.35 Karat Pırlanta Kelepçe
PEŞİN FİYATINA 23.136 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
69.408 TL
69.408 TL
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