0.35 Karat Pırlanta Kelepçe T999 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.92 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.22 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.13 Karat

Renk : F/G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Pırlanta Kelepçe, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu şık aksesuar, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. İnce detayları ve parlak pırlanta taşıyla, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu trend kelepçe, herhangi bir özel gün veya günlük kullanım için mükemmel bir seçimdir. Şıklığıyla göz kamaştıran bu pırlanta kelepçe, tarzınızı tamamlayacak ve sizi özel hissettirecektir.