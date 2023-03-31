1.26 Karat Pırlanta Baget Kolye T276 Beyaz Altın, 14 Ayar, 5.54 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.54 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.72 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İnce Estetik Güzellik İzleriyle Pırlanta Baget Kolye, zarif ve şık bir görünüm sunan bir mücevherdir. Bu özel kolye, ince estetik detaylarla tasarlanmıştır ve pırlanta baget taşıyla dikkat çekmektedir. Bu kolye, herhangi bir kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır ve herhangi bir özel gün veya etkinlik için mükemmel bir hediye seçeneğidir. Şıklığı ve zarafeti bir araya getiren bu kolye, her kadının gardırobunda olması gereken bir parçadır.