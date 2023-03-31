0.45 Karat Pırlanta Trend Yüzük T3097 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.83 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.45 Karat

Renk : G

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Modern elegansı yansıtan Pırlanta Trend Yüzük ile tarzınızı tamamlayın. Üstün kalite ve zarafeti bir araya getiren bu yüzük, her anınıza şıklık katacak. Siz de bu eşsiz parçayı keşfedin ve tarzınızı ifade edin.