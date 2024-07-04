0.19 Karat Pırlanta Baget Kolye T5026 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.98 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.12 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim :Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.07 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Şıklığın yeni tanımını yapan bu özel tasarım, yalın ama etkileyici dokusuyla zamansız bir duruş sergiler. İncelikli işçiliği ve dengeli formuyla dikkat çeken bu parça, her stile uyum sağlayarak kombinlerinize özgün bir hava katar.