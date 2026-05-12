0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık
Ürün Kodu : DN65265
%0
104.952 TL
104.952 TL
PEŞİN FİYATINA 34.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık T10152
Beyaz Altın, 14 Ayar, 4.39 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.74 Karat
Renk: F
Berraklık : VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Baget kesimin karakteristik zarafetini modern tasarım anlayışıyla buluşturan bu gerdanlık, göz alıcı bir şıklık sunuyor. Düzenli hatları ve etkileyici ışıltısı sayesinde son derece sofistike bir görünüm yaratıyor. Özel davetlerden unutulmaz anlara kadar her stile ayrıcalıklı bir dokunuş katıyor.
0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık Sıkça Sorulan Sorular
1- Gerdanlık hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 4,39 gram olan gerdanlık, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Gerdanlık ile kolye arasındaki fark nedir?
2- Gerdanlık, boyun üst kısmını dolduran daha hacimli takılardır. Düğün, nişan ve gece davetleri için mükemmel bir seçim olup kolyelere göre daha gösterişli bir görünüm sağlar.
3- Gerdanlıktaki pırlanta taşlarının kalitesi nedir?
3- Toplam 0.82 karat pırlanta taşı kullanılmaktadır. Doğal taşlar, F-G renk ve VS-SI berraklık kalitesindedir.
4- Düğün ve nişan törenleri için uygun mudur?
4- 0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık, düğün, nişan ve özel davetler için son derece uygun bir seçimdir. Beyaz altın rengiyle gelinlik ve abiye kombinlerini mükemmel tamamlar.
5- Gerdanlık bakımı nasıl yapılmalıdır?
5- 14 ayar beyaz altın gerdanlıkları hafif sabunlu ılık suyla temizleyip yumuşak bir bezle kurulamak yeterlidir. Parfüm ve kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.82 Karat Pırlanta Bagetli Trend Gerdanlık
PEŞİN FİYATINA 34.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
104.952 TL
104.952 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DB08579
0.99 Karat Pırlanta Baget Bileklik
%0
142.512 TL
142.512 TL
Ürün Kodu : DE27605
0.74 Karat Pırlanta Trend Küpe
%0
99.624 TL
99.624 TL
Ürün Kodu : DR175623
0.47 Karat Pırlanta Baget Yarımtur Yüzük
%0
53.160 TL
53.160 TL