0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Taşlı Kolye T1652 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.61 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.20 Karat

Renk : F-G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarafet ve incelikleriyle tasarlanan Pırlanta Trend Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu özel tasarım kolye, her anınıza değer katarken, Lizay Pırlanta'nın kalite ve güvencesini de taşıyor. Şimdi siz de bu eşsiz pırlanta kolyeyle tarzınızı yansıtın.