Altın Güneş Yıldızlı Halhal T3953 Altın, 14 Ayar, 2.10 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın Güneş Yıldızlı Halhal, zarif ve rafine bir tasarıma sahip olan bir mücevherdir. Bu şık halhal, altın rengi ve yıldız detaylarıyla dikkat çeker. Herhangi bir kıyafeti tamamlayan bu özel tasarım, herkesin ilgisini çekecek ve tarzınızı yansıtmanıza yardımcı olacaktır.