1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye T10422 Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,41 gr



Taş: Lab. Siyah Pırlanta

Ağırlık: 1.02 Karat

Kesim: Yuvarlak





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0.21 Karat

Renk: H

Berraklık : VS

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gizemli ışıltısıyla dikkatleri üzerine çeken bu siyah taşlı kolye, güçlü ve sofistike bir duruş sergiliyor. Derin siyah tonların pırlantanın ışık oyunlarıyla buluştuğu tasarım, boyun çizgisinde etkileyici bir görünüm yaratıyor. Günlük şıklığı tamamlamak kadar özel davetlerde fark yaratmak için de kusursuz bir tercih sunuyor. Zamansız zarafet bazen tek bir detayda saklıdır.