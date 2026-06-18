1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN11820
%0
39.144 TL
39.144 TL
PEŞİN FİYATINA 13.048 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye T10422
Beyaz Altın, 8 Ayar, 2,41 gr
Taş: Lab. Siyah Pırlanta
Ağırlık: 1.02 Karat
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: H
Berraklık : VS
Kesim: Yuvarlak
Zincir boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gizemli ışıltısıyla dikkatleri üzerine çeken bu siyah taşlı kolye, güçlü ve sofistike bir duruş sergiliyor. Derin siyah tonların pırlantanın ışık oyunlarıyla buluştuğu tasarım, boyun çizgisinde etkileyici bir görünüm yaratıyor. Günlük şıklığı tamamlamak kadar özel davetlerde fark yaratmak için de kusursuz bir tercih sunuyor. Zamansız zarafet bazen tek bir detayda saklıdır.
1.23 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.048 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.144 TL
39.144 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL
Ürün Kodu : DSR1164
0.47 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Yüzük
%0
22.944 TL
22.944 TL
Ürün Kodu : DL04063
0.17 Karat Siyah Taşlı Kelepçe
%0
74.976 TL
74.976 TL
Ürün Kodu : DSE0442
0.73 Karat Pırlanta Siyah Taşlı Küpe
%0
28.872 TL
28.872 TL