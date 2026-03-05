0.34 Karat Pırlanta Trend Baget Kolye T9567 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.72 gr



Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,19 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Baget





Taş: Pırlanta

Ağırlık: 0,15 Karat

Renk: F

Berraklık : VS-SI

Kesim: Yuvarlak Zincir boyu: 42 cm Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Gökyüzündeki yıldızların ışıltısını boynunuza taşıyan bu tasarım, merkezden yayılan pırlanta huzmeleriyle büyüleyici bir enerji sunuyor. Hareketli ve canlı yapısı, her adımınızda parlayarak stilinize dinamik bir zarafet katıyor. Hem günlük kombinlerinize lüks bir dokunuş hem de özel gecelerinizde unutulmaz bir parıltı.