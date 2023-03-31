Altın Yaprak Küpe T1955 Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.65 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın Refined Elegance Sanatı ile tasarlanmış Altın Küpe koleksiyonu, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarımlar, altının zarafetini ve pırlantanın ışıltısını birleştirerek size benzersiz bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve her anınızda dikkat çekmek için Lizay Pırlanta'nın Altın Trend Küpe koleksiyonunu keşfedin.