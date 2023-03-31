Altın Yaprak Küpe T1955

Altın Yaprak Küpe
Ürün Kodu : E148509
Seçiniz
%0
25.908 TL
25.908 TL
PEŞİN FİYATINA 8.636 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Yaprak Küpe T1955Beyaz Altın, 14 Ayar, 2.65 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın Refined Elegance Sanatı ile tasarlanmış Altın Küpe koleksiyonu, zarafeti ve şıklığı bir araya getiriyor. Bu eşsiz tasarımlar, altının zarafetini ve pırlantanın ışıltısını birleştirerek size benzersiz bir görünüm sunuyor. Kendinizi özel hissetmek ve her anınızda dikkat çekmek için Lizay Pırlanta'nın Altın Trend Küpe koleksiyonunu keşfedin.
Altın Yaprak Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Küpeler hangi altın ayarında üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Çift küpe ağırlığı yaklaşık 2.65 gram olan küpeler, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunur.
2- Küpelerin kapanma sistemi nedir?
2- Güvenli ve kullanışlı klips kapama sistemiyle üretilmektedir. Günlük kullanımda küpenin düşmesini önleyen bu sistem uzun ömürlü kullanım sağlar.
3- Hassas kulaklara uygun mudur?
3- 14 ayar beyaz altın küpeler birçok kullanıcı tarafından rahatlıkla kullanılabilir. Ancak metal hassasiyeti veya alerjisi bulunan kişilerde reaksiyon riski tamamen ortadan kalkmaz.
4- Küpe bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar beyaz altın küpeleri yumuşak bir bez ve hafif sabunlu suyla temizlemek yeterlidir. Uyku sırasında çıkarılması ve parfüm ile kimyasallardan uzak tutulması önerilir.
5- Hediye olarak uygun mudur?
5- Altın Yaprak Küpe, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, anneler günü ve sevgililer günü gibi özel anlarda şık bir hediye seçeneğidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Yaprak Küpe
PEŞİN FİYATINA 8.636 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
25.908 TL
25.908 TL
Tamamlayıcı Ürünler
Ürün Kodu : B257406
Altın Damla Trend Bileklik
%0
37.400 TL
37.400 TL
Ürün Kodu : N081047
Altın Damla Su Yolu Gerdanlık
%0
103.496 TL
103.496 TL
Ürün Kodu : R082847
Altın Damla Yüzük
%0
10.880 TL
10.880 TL
Ürün Kodu : JB0001
Lizay Mücevher Kutusu
%0
3.490 TL
3.490 TL