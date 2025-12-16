0.80 Karat Pırlanta Tektaş Küpe T9428 Beyaz Altın, 14 Ayar, 1.33 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.80 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

İhtişamın ve lüksün doruk noktasını temsil eden bu devasa ışıltılı pırlanta küpeler, adeta bir ışık şelalesi gibi kulaklarınızda parlıyor. Yarattığı görkemli etki, pırlantanın doğal gücünü ve sarsılmaz estetiğini her an hissetmenizi sağlayan bir derinliğe sahip. Özel anlarınızı bir masal karesine dönüştürecek kadar etkileyici, göz alıcı ve kusursuz bir mücevher sanatı.