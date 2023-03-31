Altın Taşlı Işıltı Yüzük T2839 Altın, 14 Ayar, 1.80 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Altın taşlı yüzükler, zarif ve estetik bir görünüm sunarak şıklığınızı tamamlayan mükemmel aksesuarlardır. Eşsiz tasarımlarıyla dikkat çeken bu yüzükler, her tarza uyum sağlayarak size özgünlük katmaktadır. Altın taşlı yüzükler, hem günlük hayatta hem de özel günlerde şıklığınızı ön plana çıkararak sizi farklı kılar. Siz de zarafet ve estetiği bir arada sunan altın taşlı yüzüklerle tarzınızı yansıtabilirsiniz.