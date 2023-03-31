0.59 Karat Pırlanta Baget Küpe T312 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.12 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.21 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.38 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Yuvarlak



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta baget küpe, minimal çekicilik ifadesini taşıyor. Şıklığı ve zarifliğiyle dikkat çeken bu küpe, her tarza uyum sağlayarak herhangi bir görünümü tamamlamak için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmenizi sağlayacak bu benzersiz tasarım, her anınızda size eşlik etmek için bekliyor.