Altın Beyaz Mineli Desenli Trend Yüzük T9883 Altın, 14 Ayar, 3,34 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Geleneksellikten modern bir şekilde uzaklaşan bu yüzük, hem sade hem de detaylarda gizlenen bir şıklık arayanlar için ideal. Her köşesinde ustalığın izlerini taşıyan, zamansız bir stil yolculuğu.