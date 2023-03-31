0.27 Karat Pırlanta Baget Trend Kolye T1856 Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.41 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.08 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Yuvarlak



Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.19 Karat

Renk : G

Berraklık : SI

Kesim : Baget



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Bu pırlanta kolye, sade estetik mükemmellik anlayışını yansıtan bir parçadır. Zarif tasarımı ve yüksek kalitesiyle dikkat çeken bu kolye, her stil ve her durum için mükemmel bir seçenektir. Kendinizi özel hissetmek ve tarzınıza zarif bir dokunuş katmak için bu kolyeyi tercih edebilirsiniz.