Altın Erkek Kolye Ucu T4436

Altın Erkek Kolye Ucu
Ürün Kodu : P131035
%0
37.672 TL
37.672 TL
PEŞİN FİYATINA 12.557 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Erkek Kolye Ucu T4436Beyaz Altın, 14 Ayar, 3.85 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Zamansız duruşu ve net formlarıyla dikkat çeken bu kolye ucu, sade ama karizmatik bir görünüm sunar. Erkek stilinde sadeliği ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenektir.
Altın Erkek Kolye Ucu Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolye hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar beyaz altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.85 gram olan kolye, özel üretim olduğundan belirtilen gramda ±%10 farklılık olabilmektedir.
2- Hangi kombinlerle kullanılabilir?
2- Altın Erkek Kolye Ucu, günlük şıklıktan özel davetlere kadar pek çok kombinle uyum sağlar. Beyaz altın rengi hem sıcak hem soğuk ton kıyafetlerle mükemmel görünür.
3- Kolye bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- 14 ayar beyaz altın kolyelerde parfüm ve kimyasallardan uzak tutmak, kullanım sonrası yumuşak bir bezle silmek ve ayrı bir mücevher kutusunda saklamak yeterlidir.
4- Hediye kutusunda mı teslim edilmektedir?
4- Altın Erkek Kolye Ucu, özel tasarım hediye kutusuyla teslim edilmektedir. Doğum günü, yıl dönümü ve sevgililer günü gibi özel anlarda mükemmel bir hediye seçeneğidir.
5- Ürünün garantisi var mıdır?
5- 14 ayar altın ürünlerimiz Türk Standartları normlarına uygun üretilmekte olup işçilik garantisi ve kalite belgesiyle sunulmaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Erkek Kolye Ucu
PEŞİN FİYATINA 12.557 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.672 TL
37.672 TL
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