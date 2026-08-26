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PIRLANTA SAFİR BİLEKLİK

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Ürün Kodu :  DB17755
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
0.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
21.307 TL
21.307 TL
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7.102 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18126
3.79 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
3.79 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
170.304 TL
170.304 TL
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56.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11238
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.71 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
44.712 TL
44.712 TL
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14.904 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11638
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
9.28 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
128.592 TL
128.592 TL
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42.864 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13552
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.19 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
126.408 TL
126.408 TL
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42.136 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB14935
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
4.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
143.832 TL
143.832 TL
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47.944 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13338
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.03 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
108.768 TL
108.768 TL
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36.256 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09945
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
6.18 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
127.200 TL
127.200 TL
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42.400 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB10315
2.74 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.74 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
302.208 TL
302.208 TL
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100.736 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04990
0.54 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
0.54 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
86.952 TL
86.952 TL
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28.984 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05546
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.63 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
224.880 TL
224.880 TL
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74.960 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB15095
5.90 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
5.90 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
394.918 TL
394.918 TL
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131.639 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18076
11.49 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
11.49 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
543.062 TL
543.062 TL
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181.021 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05543
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.84 Karat Pırlanta Baget Safir Kelepçe
%0
220.416 TL
220.416 TL
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73.472 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11312
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.66 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
162.096 TL
162.096 TL
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54.032 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL05349
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
2.61 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
168.816 TL
168.816 TL
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56.272 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11288
1.61 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.61 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
129.456 TL
129.456 TL
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43.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL02125
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
1.88 Karat Pırlanta Damla Safir Kelepçe
%0
83.304 TL
83.304 TL
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27.768 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB09336
1.50 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
1.50 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
110.496 TL
110.496 TL
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36.832 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB03861
2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
2.06 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
155.112 TL
155.112 TL
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51.704 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL00831
3.38 Karat Pırlanta Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
3.38 Karat Pırlanta Safir Kelepçe
%0
83.928 TL
83.928 TL
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27.976 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB13257
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
0.34 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
20.064 TL
20.064 TL
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6.688 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB05523
3.15 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.15 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
171.456 TL
171.456 TL
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57.152 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DL04880
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe - Lizay Pırlanta - Glow
5.12 Karat Elmas Safir Kelepçe
%0
160.296 TL
160.296 TL
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53.432 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB11095
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
3.95 Karat Pırlantalı Safir Bileklik
%0
313.776 TL
313.776 TL
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104.592 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18019
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
11.97 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
842.736 TL
842.736 TL
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280.912 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17914
10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
10.01 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
287.237 TL
287.237 TL
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95.746 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17912
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
Aynı Gün Kargo
4.53 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
183.802 TL
183.802 TL
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61.267 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB17928-s
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
2.24 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
107.856 TL
107.856 TL
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35.952 TL x 3 Taksit
Ürün Kodu :  DB18005
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik - Lizay Pırlanta - Glow
Yeni
6.80 Karat Pırlanta Safir Bileklik
%0
595.920 TL
595.920 TL
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198.640 TL x 3 Taksit

Pırlanta safir bileklikler hem zarif hem de lüks görünüm isteyen kadınlar için popüler takı seçeneğidir. Pırlantanın parlaklığı, safirin derin mavi rengi, bu bilekliklere özel güzellik katar. Safir tarih boyunca güç, bilgelik, sadakat gibi anlamlara gelmiş değerli taştır. Pırlanta ile bir araya geldiğinde daha da dikkat çekici hal alır. İster günlük hayatta ister özel bir günde olsun, bu ince işçilikle hazırlanmış bileklikler her zaman stilinizi tamamlayacaktır. Pırlanta safir bileklikler farklı tarzlarda tasarlanan birçok seçenek sunar. Basit kelepçelerden daha modern ve sade tasarımlara kadar geniş bir yelpazede bulabilirsiniz. Bu bileklikler özel günlerde hediye olarak da sıkça tercih edilir. Safirin koyu mavi rengi dikkat çekici görünüm yaratırken pırlantalar bu güzelliği daha da vurgular. Lizay Pırlanta'nın pırlanta safir bileklikleri, kaliteli malzemeler kullanılarak özenle hazırlanır. Her bir bileklik, benzersiz bir tasarıma sahiptir. Bu özel takılar hem tarzınızı tamamlayacak hem de size özel hissettirecektir.

Pırlanta Safir Bileklik Modelleri

Pırlanta safir bileklikler hem pırlanta hem de safir taşlarının bir arada kullanılmasıyla tasarlanmış özel mücevherlerdir. Bu bileklikler genellikle zarif ve şık görünüme sahiptir. Safir taşının rengi ve pırlantanın parlaklığı bu bilekliklere estetik değer katar. Lizay Pırlanta'da farklı tasarımlarda pırlanta safir bileklikler bulabilirsiniz. Bu bileklikleri özel günlerde veya günlük hayatta kullanabilirsiniz.

Pırlanta Safir Kelepçe

Pırlanta safir kelepçe hem klasik hem de modern tarzları sevenler için tasarlanmış, zarif bileziktir. Safirin derin mavi rengi, pırlantaların ışıltısı bu bileziği özel kılar. İnce işçiliği sayesinde bileğe rahatça oturur, şık görünüm sağlar. Sade kıyafetlerle bile kombinlenebilen bu kelepçe, her türlü özel etkinlik veya günlük kullanım için uygun seçenektir. Eğer zarif, dikkat çekici aksesuar arıyorsanız pırlanta safir kelepçe ideal seçenektir.

Pırlanta Damla Safir Kelepçe

Pırlanta damla safir kelepçe damla şeklinde kesilmiş safir taşıyla öne çıkan zarif aksesuardır. Safir taşı, etrafındaki pırlantalarla birlikte bilekte göz alıcı bir görünüm oluşturur. Damla şeklindeki safirin zarif hatları ve pırlantaların parlaklığı bu kelepçeyi benzersiz kılar. Romantik ve zarif bir tarzı benimseyenlerin tercih ettiği bu kelepçe özel günler, davetler için ideal seçenektir.

Elmas Safir Kelepçe

Elmas safir kelepçe hem geleneksel hem de modern tasarımlardan ilham alınarak oluşturulmuş şık bir aksesuardır. Safirin zarif mavi rengi ile elmasların parlaklığı bu bileziğe özel bir görünüm kazandırır. Zarif hatları ve göz alıcı taşlarıyla elmas safir kelepçe hem günlük hayatın koşuşturmasında şıklığı korumanıza hem de özel günlerde göz kamaştırmanıza olanak tanır.

Pırlanta Safir Bilekliklerin Renk Seçenekleri

Lizay Pırlanta'nın pırlanta safir bileklik koleksiyonu, farklı renk seçenekleri ile geniş yelpazede tasarlanmıştır. Geleneksel güzelliği modern dokunuşlarla birleştiren bu bileklikler, her tarza uyum sağlayan zarif görünüm sunar. Koleksiyonda yer alan modeller, farklı zevklere uygun seçenekler sunarak herkesin beğenisini kazanır. İşte Lizay Pırlanta’nın safir bileklik modellerinin renk seçenekleri şunlardır:

  • Mavi Safir: Genellikle zerafet, asalet ile ilişkilendirilen bir taştır. Bu nedenle özellikle tercih edilen renk seçeneklerinden biridir. Mavi safir, pırlanta ile birleştirildiğinde göz alıcı bir görünüm oluşturur. Bu uyum hem günlük hayatta hem de özel günlerde takılabilecek şık bir aksesuar haline gelir. Mavi safir bileklikler bu özelliği sayesinde sıklıkla tercih edilir.

  • Beyaz Safir: Sade ve zarif görünüm tercih edenler için uygun taş olan beyaz safir, her türlü tarza uyum sağlar. Pırlanta ile uyumlu olması, beyaz safir bilekliklere şık hava katar. Özellikle sade ve minimalist bir tarzı benimseyen kişiler için ideal seçenektir. Beyaz safir bileklikler farklı tarzlardaki kıyafetlerle kolayca kombinlenebilen, zamansız bir şıklık sunar.

  • Pembe Safir: Sıcak ve yumuşak renkleriyle pembe safir romantik görünüm verir. Pırlanta ile bir araya geldiğinde daha da güzel görünüm elde edilir. Pembe safir genellikle aşk ve saflık gibi anlamlara gelir. Pırlanta ise sonsuzluğu simgeler. Bu iki taşın birlikte kullanıldığı pembe safirli bileklikler, romantik bir tarzı olan kişiler tarafından sıkça tercih edilir.

  • Sarı Safir: Güneşin rengini taşıyan canlı bir taş olan sarı safir enerji ve canlılık verir. Bu özellik, kendine özgü bir tarzı benimsemiş kişiler için idealdir. Pırlanta ile birlikte kullanıldığında sarı safir, daha da dikkat çekici bir görünüm oluşturur. Parlak sarı tonuyla göz alıcı etki yaratan sarı safir bileklikler, enerjik, canlı bir tarz yaratmak isteyenler için ideal seçenektir.

  • Yeşil Safir: Doğal yeşil rengiyle dikkat çeken yeşil safir, pırlanta ile bir araya geldiğinde göz alıcı bir güzelliğe ulaşır. Yeşil safirin sakinleştirici etkisi olduğu düşünülür. Bu iki taşın birlikte kullanıldığı yeşil safir bileklikler doğayı seven kişiler tarafından tercih edilir. Hem şık hem de farklı bir tarzı olan bu bileklikler rahatlamaya yardımcı olabilir.

Pırlanta Safir Bilekliklerin Bakımı ve Temizliği

Pırlanta safir bileklikler günlük kullanımda bazı etkilerden korunmalıdır. Bilekliğinizi takmadan önce parfüm, kozmetik ürün veya temizlik maddeleri kullanmaktan kaçının. Spor yaparken veya ağır işlerle uğraşırken bilekliğinizi çıkarmak taşların zarar görmesini önler. Bilekliğinizin düzenli olarak kontrol edilmesi taşların yerinde olup olmadığını, metal aksamda herhangi bir deformasyonun olup olmadığını anlamanız için önemlidir. Pırlanta safir bilekliklerin temizliği için ılık su, yumuşak sabun, diş fırçası kullanabilirsiniz. Bilekliğinizi kullanmadığınız zamanlarda yumuşak kaplı mücevher kutusunda, diğer takılardan ayrı olarak saklayın. Nemli ortamlar metalin kararmasına, taşların matlaşmasına neden olabileceği için bilekliğinizi kuru yerde saklayın. Bu bakım önerilerine dikkat ederek pırlanta safir bilekliğinizin ilk günkü parlaklığını uzun yıllar koruyabilirsiniz. Eğer şık ve zarif bir bileklik arıyorsanız Lizay Pırlanta'nın pırlanta safir bileklik koleksiyonuna göz atabilirsiniz.

Pırlanta Safir Bileklik Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?
Pırlanta safir bileklik alırken safirin kalitesine, renk yoğunluğuna ve berraklığına dikkat edilmelidir. Safirlerin sağlam ve düzgün yerleştirilmiş olması gerekir. Bilekliğin tasarımı, metalin kalitesi ve işçiliği de önemlidir. Ayrıca, doğru ölçüde bir bileklik seçmek önemlidir.
Pırlanta Safir Bilekliklerin Bakımı Nasıl Yapılır?
Safirler sert olmasına rağmen darbelere karşı hassas olabilir. Temizleme için ılık su ve yumuşak bir bez kullanılmalı, kimyasal maddelerden kaçınılmalıdır. Pırlanta taşlarının parlaklığını korumak için düzenli bakım yapılmalıdır. Bileklikler kullanılmadığında güvenli bir kutuda saklanmalıdır.
Pırlanta Safir Bilekliklerin Ölçüsü Ayarlanabiliyor mu, Her Bileğe Uyar Mı?
Çoğu pırlanta safir bileklik sabit ölçüdedir, ancak bazı tasarımlar ayarlanabilir. Bilekliğin tam uyum sağlaması için bilek çevresinin doğru ölçülmesi önemlidir.
Pırlanta Safir Bileklikler Hediye Olarak Tercih Edilir Mi?
Pırlanta safir bileklikler zarif ve anlamlı bir hediye seçimidir. Safir sadakati simgeler, bu da onu romantik veya anlamlı bir hediye için ideal kılar. Ayrıca, pırlanta detaylarıyla birleşen safir bileklikler, şıklığı sevenler için mükemmel bir takıdır.
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