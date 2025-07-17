0.22 Karat Pırlanta Baget Kolye T5796 Beyaz Altın, 8 Ayar, 1.95 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Baget Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.14 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.04 Karat

Renk : F

Berraklık : VS-SI

Kesim : Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Oval formun zarafetini baget taşların ışığıyla buluşturan bu kolye, modern ve sofistike bir görünüm sunar. Sadelikten gelen şıklığı yansıtırken, günlük kullanımlarda zarif bir dokunuş, özel günlerde ise göz alıcı bir tamamlayıcı olur.