Altın Sade Yuvarlak Yüzük T2933 Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 3.37 gr



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasında yer alan Altın Trend Yüzük, zarafetinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek İnce işçilik detayları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katmak için ideal. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen Altın Trend Yüzük, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için mükemmel bir tercih. Elegan detaylarıyla göz kamaştıran bu yüzüğü hemen keşfedin ve stilinizi tamamlayın.