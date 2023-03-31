Altın Sade Yuvarlak Yüzük T2933

Altın Sade Yuvarlak Yüzük
Ürün Kodu : R048614
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32.912 TL
32.912 TL
PEŞİN FİYATINA 10.971 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
Altın Sade Yuvarlak Yüzük T2933Altın, Beyaz ve Rose Altın, 14 Ayar, 3.37 gr
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Lizay Pırlanta'nın eşsiz tasarımları arasında yer alan Altın Trend Yüzük, zarafetinizi tamamlamak için mükemmel bir seçenek İnce işçilik detayları ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu yüzük, her anınıza değer katmak için ideal. Lizay Pırlanta kalitesiyle üretilen Altın Trend Yüzük, şıklığınızı ve zarafetinizi ön plana çıkarmak için mükemmel bir tercih. Elegan detaylarıyla göz kamaştıran bu yüzüğü hemen keşfedin ve stilinizi tamamlayın.
Altın Sade Yuvarlak Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük hangi altın kalitesinde üretilmektedir?
1- 14 ayar rose altın ile üretilmektedir. Ağırlığı yaklaşık 3.37 gram olan yüzük, özel üretim olduğundan ±%10 ağırlık toleransı bulunmaktadır.
2- Yüzüklerde ölçü yapılabilir mi?
2- Sipariş sırasında parmak ölçüsü belirtilmesi gerekmektedir. Standart dışı beden talepleri için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizle iletişime geçilmesi önerilir.
3- Nişan veya söz yüzüğü olarak kullanılabilir mi?
3- Altın Sade Yuvarlak Yüzük, nişan, söz ve yıl dönümü gibi özel anlarda güzel bir sembol olarak tercih edilebilir.
4- Yüzük bakımı nasıl yapılmalıdır?
4- 14 ayar rose altın yüzükleri yumuşak bir bezle düzenli olarak temizlemek yeterlidir. Spor ve ağır işler sırasında çıkarılması, kimyasallardan uzak tutulması ve yılda bir kez kuyumcuda kontrol ettirilmesi önerilir.
5- İade veya değişim politikası nasıldır?
5- Özel üretim yüzüklerde beden değişikliği ve iade konusunda kısıtlamalar söz konusu olabilmektedir. Detaylar için sipariş öncesinde müşteri hizmetlerimizden bilgi alınması önerilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
Altın Sade Yuvarlak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.971 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.912 TL
32.912 TL
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