0.75 Karat Pırlanta Baget Yakut Kolye T1905 Rose Altın, 14 Ayar, 2.19 gr

Taş : Pırlanta

Ağırlık : 0.27 Karat

Renk : F

Berraklık : VS/SI

Kesim : Baget



Taş : Lab. Yakut

Ağırlık : 0.48 Karat

Kesim : Yuvarlak



Zincir Boyu: 42cm



Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir. Zincir Boyu: 42cmÜrünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.

Lizay Pırlanta'nın zarif ifade sanatıyla tasarlanmış Pırlanta Baget Yakut Kolye ile şıklığınızı tamamlayın. Bu eşsiz tasarım, size özel bir görünüm sunarken Lizay Pırlanta'nın kalite ve zarafetini de taşıyor. Şimdi bu benzersiz kolyeyi keşfedin ve stilinize değer katın.