Sevginizi göstermek amacıyla su yolu gerdanlık modelleriyle küçük sürprizler yapabilirsiniz. Pırlantanın eşsiz ışıltısını yansıtan gerdanlıklar kadınların beğenisini kazanan modellerden oluşur. İnce ve zarif tasarımlarıyla özel günlerde ya da günlük hayatta kombin yapmanızı kolaylaştıran mücevherlerdir. Farklı tasarım detayları ve karatına göre modelleri inceleyerek sepetinize ekleyebilirsiniz. Lizay Pırlanta’nın birbirinden şık takı modellerini en güzel günlerde sevdiklerinizi mutlu etmek için güvenle tercih edebilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Gerdanlık Nedir?

Pırlanta su yolu gerdanlık, sırasıyla dizilmiş pırlanta taşların suyun akışına benzetilmesiyle bu şekilde adlandırılır. Şekli ve görüntüsüyle sonsuzluğu simgeleyen, özgürlüğü ve aynı zamanda zarafeti temsil eden gerdanlık sevdiğinize duyduğunuz sonsuz aşkı anlatmanın en güzel yoludur. Hislerinizi belli etmek, özel günleri daha anlamlı hâle getirmek için pırlanta su yolu gerdanlığı hediye olarak verebilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Gerdanlıkların Özellikleri

Su yolu pırlanta gerdanlık kombinlerinize estetik bir dokunuş sağlayan yapısıyla ilgi çekici bir mücevherdir. Pırlanta su yolu gerdanlıkların özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

Pırlantanın ışıltısını en iyi yansıtan modellerden biri de su yolu gerdanlıklardır.

İş toplantılarından isteme törenlerine kadar pek çok farklı ortamda kullanabileceğiniz tasarımlardır.

Su yolu gerdanlıklar pırlantaların birleşimiyle zarif bir modeldir ve hediye olarak verilen kişinin kendini özel hissetmesine yardımcı olur.

Farklı karat seçenekleriyle minimalist ya da gösterişli modellerden oluşan kolyelerdir.

Pırlanta su yolu gerdanlıklar zincir uzunluklarına göre farklı boydakiler arasından seçilebilir.

En küçük ışıkta bile parıldayan su yolu gerdanlıklar kadınların beğenisini kazanır.

İnce ve zarif tasarımları sayesinde tek bir pırlanta su yolu gerdanlıkla bile eşsiz ve göz alıcı görünebilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Gerdanlık Modelleri

Pırlanta su yolu gerdanlık modelleri, tasarımlarındaki detaylar dikkate alınarak adlandırılır. Pırlanta; karat, kesim, renk ve berraklık gibi özelliklerine bakılarak seçilebilir. 1.63 den başlayan karat değeri 12’ye kadar çıkabilir. Su yolu gerdanlık modelleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

Çavuş/Düz Model: Düz olan model genelde V şeklinde hafif aşağıya doğru uzanır. Bu modeller arasında 4.70 karat Su Yolu Gerdanlık veya 3.98 gerdanlık sayılabilir. Boyundan aşağı doğru süzülen yapısıyla göz doldurur.

Sarkıt Model: Uçları püskül şeklinde aşağıya doğru sarkan sarkıt şekliyle bilinir. Sarkıt model tasarım detayına göre bir ucu kısa diğer uzun olacak şekilde üretilir. Farklı tarzıyla ilgi gören modeller arasında öne çıkar.

Halka su yolu kolyeler: Yuvarlak, oval gibi tasarımlarıyla boynu saran zarif modellerdir.

Tek parça hâlinde takılan mücevher, pırlanta taşlarının eşsiz güzelliğini ortaya çıkarır. Büyüklü küçüklü taşların birleştiği ikili tasarımlar da mevcuttur, 12.00 karat Su Yolu Gerdanlık bu modellere örnek olarak verilebilir.

Su Yolu Gerdanlık Çeşitleriyle Eşsiz Kombinler Yapın!

Su yolu gerdanlık çeşitleri her kadının severek kullanabileceği özellikleriyle ilgi görür. Takı dolabınızda bulunması gereken bu tasarım ışıltınızı ortaya çıkarır. Boynunuzda zarif ama estetik bir duruş sergiler. İş hayatında takım elbisenizle şıklığınızı ön plana koyan modelleri tercih edebilirsiniz. Gece dışarı çıkarken ya da özel günlerde set hâlinde olan alternatifleri değerlendirebilirsiniz. Böylece stilinizi tamamlayıcı takı modelleriyle eşsiz görünme şansınız olur.

Beyaz altın ve pırlanta uyumu sayesinde mücevherler her an ışıldar. Gece veya gündüz göz alıcı olmanıza yardımcıdır. Yaz/kış dilediğiniz mevsimde giyebileceğiniz elbiselerle su yolu gerdanlık modellerini kombinleyebilirsiniz. Dekolte kısmına renk ve ışıltı veren kolyeleri kıyafet modelinize göre belirlemeniz mümkündür.

Boynunuzu saran pırlanta taşlardan oluşan gerdanlıklar ceket/gömlek içinde zarif durur. Sarkıt şeklinde ucu püskül gibi uzanan kolyeler dekolte bölgenizi daha çekici gösterir. Tek taş küpe ve Bileklik modelleriyle kullanabileceğiniz su yolu gerdanlıklar her yaştan kadının zevkine hitap eder. İnce ayrıntılarıyla öne çıkan mücevherleri sevdiklerinizi düşünerek seçebilirsiniz.

Pırlanta Su Yolu Gerdanlık Fiyatları

Pırlanta su yolu gerdanlık fiyatları mücevherin özelliklerine göre değişir. Renk, tasarım detayları, karat ve şekil fiyatı belirlerken dikkate alınan konuların başında sayılabilir. Mücevherin tek ya da set hâlinde satışa sunulması da fiyata etki eder. Küpe, bilezik, yüzük ve diğer takı çeşitlerini bir arada aldığınızda avantajlı fiyatları değerlendirme şansınız olur. Taşın berraklığı ve altının ayarı da gerdanlıkların fiyatının belirlenmesi için önemlidir. Özel günlerde sevdiklerinize hediye almak için bütçenize uygun modelleri filtreleyebilirsiniz. Bu sayede seçimlerinizi yaparken zorlanmazsınız.

Zincir uzunluğu, taşın yapısı ve özel tasarım olması da su yolu gerdanlıkların fiyatı hesaplanırken etkili olan konular arasındadır. Set veya iki kolyeden oluşan Kolye modelleri diğerlerine kıyasla daha yüksek fiyatlanır. Modayı yakından takip edenlerin ve mücevher takmayı sevenlerin takı dolabının vazgeçilmezlerinden biri olan su yolu gerdanlıkları modellerine göre inceleyebilirsiniz.

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